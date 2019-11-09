У Києві біля Шулявського мосту знайшли арсенал зброї з бомбами, гранатами і мінами

Після того, як наприкінці жовтня над проспектом Перемоги у Києві встановили прогін Шулявського мосту, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили біля Шулявського мосту в Києві 101 артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Про це йдеться в повідомленні Київської державної адміністрації, передають Українські Новини.

Склад боєприпасів виявили в 30 метрах від Шулявського шляхопроводу під час заміни інженерних мереж.

"Заміна інженерних мереж - дуже корисний процес. Тільки що при таких роботах в 30 метрах від Шулявського шляхопроводу виявили склад боєприпасів часів Другої світової війни", - йдеться в ньому.

На місце викликали фахівців ДСНС.

За даними прес-служби рятувальників, в цілому вилучили 101 снаряд.

"3:20 9 листопада роботи по вилученню боєприпасів завершені, загалом вилучено 101 артилерійський снаряд (47 - калібру 152 мм, 35 - калібру 122 мм, 8 - калібру 105 мм, 11 - калібру 76 мм, 3 мінометні міни та 1 ручна граната", - зазначає прес-служба ДСНС.

Для проведення робіт по виявленню і вилученню боєприпасів залучалось 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Бомби біля Шулявського мосту. Фото: kyivcity.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні прийняли рішення, що Шулявський міст відремонтують за мільярд гривень, а не за 830 млн.

Раніше Кличко прогнозував відкриття Шулявського шляхопроводу до кінця 2019 року.

Тим часом, правоохоронці перевірять тендери по київських мостах на прохання Офісу Президента. А НАБУ розслідує можливе зловживання службовим становищем при будівництві Шулявського шляхопроводу.