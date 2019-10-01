Кличко рассказал, когда откроют Шулявский путепровод

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко прогнозирует открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

Об этом он сказал в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики во вторник, передают Українськi Новини.

"До конца этого года движение транспорта по Шулявскому путепроводу будет запущено", - сказал мэр.

Кличко присутствовал на заседании комитета в рамках рассмотрения законопроекта о столице, который регулирует процедуру разделения полномочий мэра и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщали Українськi Новин, АМКУ оштрафовал две компании за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста. Реконструкция Шулявского моста началась 18 марта. С началом работ движение транспорта в районе значительно затруднено.

Тем временем строители Шулявского моста в Киеве были вынуждены оставить работу и митинговать у здания АМКУ.