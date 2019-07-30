Правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента

Офис Президента просит правоохранителей проверить прозрачность проведения тендеров на строительство Подольсько-Воскресенского и Шулявского мостов, а также пешеходного моста между Владимирской Горкой и Аркой Дружбы народов.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, передают Українськi Новини.

"Есть перечень фактов, которые обнародовали журналисты", - сказал он.

В частности, по его словам, тендер на строительство Подольско-Воскресенского моста выиграла "фирма-прокладка".

"Тендер на Шулявский мост выиграла фирма, принадлежащая другу Кличко Максиму Микитасю. Во время постройки стеклянного моста его бюджет был разворован господином Столаром. Фирма, которая его строила - пустышка с капиталом 7 тыс. гривен", - добавил он.

По этим фактам Офис решил обратиться к правоохранителям.

"Все эти факты были обнародованы в интернете и мы сегодня подаем в правоохранительные органы обращение о проверке соответствующих фактов, обнародованных журналистами", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, с 16 марта в Киеве перекрыли движение на Шулявском мосту в связи с его реконструкцией.



Ранее Кличко заявил, что Подольско-Воскресенский мост откроют к концу следующего года.



Тем временем на скандальном пешеходно-велосипедном мосту треснуло боковое стекло.