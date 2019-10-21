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21 октября 2019, понедельник, 14:48 1431
Транспорт 2019-10-21T15:00:51+03:00
Українські Новини
Над проспектом Победы в Киеве установили прогон Шулявского моста: видео с высоты

Над проспектом Победы в Киеве установили прогон Шулявского моста: видео с высоты

Шулявский мост, Шулявский путепровод

В воскресенье, 20 октября, над проспектом Победы, на время работ движение по которому перекрывали, установили прогон Шулявского моста. На данный момент голландские специалисты соединяют третий прогон с уже установленными.

Об этом сообщает Информатор с места событий.

Шулявский мост. Фото: ИнформаторШулявский мост. Фото: Информатор

Издание сообщает, что конструкция пролета уже установлена ​​над проспектом Победы.

Как сообщали Українські Новини, в октябре приняли решение, что Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн. 

Ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

Тем временем правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента. А НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода.

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