Над проспектом Победы в Киеве установили прогон Шулявского моста: видео с высоты

В воскресенье, 20 октября, над проспектом Победы, на время работ движение по которому перекрывали, установили прогон Шулявского моста. На данный момент голландские специалисты соединяют третий прогон с уже установленными.

Об этом сообщает Информатор с места событий.

Шулявский мост. Фото: Информатор

Издание сообщает, что конструкция пролета уже установлена ​​над проспектом Победы.

Как сообщали Українські Новини, в октябре приняли решение, что Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн.

Ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

Тем временем правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента. А НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода.