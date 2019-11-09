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  • Google яскравим дудлом відзначив ювілей падіння Берлінської стіни
09 листопада 2019, субота, 09:16 34
Життя 2019-11-09T13:00:03+02:00
Українські Новини
Google яскравим дудлом відзначив ювілей падіння Берлінської стіни

Google яскравим дудлом відзначив ювілей падіння Берлінської стіни

Google, Google-дудл
Берлінська стіна в Берліні. Фото: dw.com
Берлінська стіна в Берліні. Фото: dw.com

У суботу, 9 листопада, корпорація Google присвятила дудл знаменній події - 30-річчю падіння Берлінської стіни, возз'єднання Західної і Східної Німеччини і руйнування символу холодної війни. Дудл був створений художником з Берліна Максом Гутером (Max Guther).

Дудл, присвячений 30-річчю з дня падіння Берлінської стіни / Google Макс ГутерДудл, присвячений 30-річчю з дня падіння Берлінської стіни / Google Макс Гутер

Як повідомляє DW, в Берліні ще в понеділок, 4 листопада, почалися заходи, присвячені 30-річчю падіння Берлінської стіни. Святкування триватиме тиждень, до 10 листопада.

Програма опублікована на спеціальному сайті Mauerfall30.berlin: всього заплановано понад 200 заходів на семи різних майданчиках. В програму входять, зокрема, інсталяції, виставки, презентації книг, авторські читання, поетичний слем. Одна з найбільших інсталяцій - "Хмара" біля Бранденбурзьких воріт, що складається з близько 30 тисяч послань, в яких жителі і гості Берліна минулого літа поділилися своїми бажаннями, надіями, спогадами і уявленнями про майбутнє.

Нагадаємо, Берлінська стіна проіснувала 28 років — з 13 серпня 1961 року до 9 листопада 1989 року. Близько півночі 9 листопада біля стіни біля контрольно-пропускного пункту на вулиці Борнхолмер зібрався натовп, набагато перевищує чисельність прикордонників. Тоді й прозвучала фраза, яка стала знаменитою "Tor auf!" ("Відчиняй ворота!"). Наказ відкрити вхід був відданий офіцером, що ніс службу на КПП.

Після того, як стіна впала, більше двох мільйонів німців змогли возз'єднатися з родичами по іншу сторону Берліна. Біля колишньої стіни кілька днів тривали народні гуляння з піснями та танцями.

Як повідомляли Українські Новини, Ангела Меркель розповіла, що б вона робила на пенсії, якщо б Берлінську стіну не зруйнували і НДР досі існувала б.

Раніше Google присвятив дудл легендарному джазмену Бі Бі Кінгу. 13 вересня Google випустила дудл на честь Ганса Крістіана Грама, вченого-біолога, а раніше корпорація присвятила дудл святкування Незалежності України.

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