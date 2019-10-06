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  • В Украине отмечают День учителя: Google посвятил празднику милый дудл
06 октября 2019, воскресенье, 08:10 391
Жизнь 2019-10-06T08:24:29+03:00
Українські Новини
В Украине отмечают День учителя: Google посвятил празднику милый дудл

В Украине отмечают День учителя: Google посвятил празднику милый дудл

Дудл ко Дню учителя. Фото: Google
Дудл ко Дню учителя. Фото: Google

Сегодня, 6 октября, в Украине отмечают профессиональный праздник работников школьной сферы образования - День учителя. Этому празднику корпорация Google посвятила дудл, который можно увидеть на стартовой странице поисковой системы.

Так, День учителя ежегодно отмечается в Украине каждое первое воскресенье октября. В этом году этот день выпал на шестое число.

Педагог - одна из самых сложных и ответственных профессий, именно поэтому является очень благодарной и уважаемой.

Передавать свои знания ученикам, находить к каждому из них подход и уметь простым языком объяснить некоторые сложные для школьников вещи - и есть мастерство учителя, которое стоит больших трудов.

Помимо того, что в День учителя ученики стараются поздравить своих преподавателей, сделать им приятные сюрпризы, почти во всех школах в этот день есть традиция, которая нравится и школьникам и педагогам - День самоуправления. Такой день разрешается устраивать раз в году. В честь праздника ученики, снимая с учителей их обязанности, выполняют работу преподавателей сами, давая им отдохнуть. А именно - старшеклассники, как правило, проводят уроки у более младших ребят. Также среди учеников выбирается директор, который следит за дисциплиной.

Праздничный дудл от Google ко Дню учителя:

Фото: GoogleФото: Google

Как сообщали Українські Новини, Google отметил 21-летие праздничным дудлом.

Ранее Google посвятил праздничный дудл осеннему равноденствию.

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