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24 августа 2019, суббота, 08:25 137
Жизнь 2019-08-24T08:47:46+03:00
Українські Новини
Google посвятил праздничный дудл Дню независимости Украины

Google посвятил праздничный дудл Дню независимости Украины

Дудл ко Дню независимости. Скриншот: Google
Дудл ко Дню независимости. Скриншот: Google

Сегодня, 24 августа, в День независимости Украины корпорация Google посвятила праздничный дудл одному из самых значимых для украинцев празднику, передают Українські Новини.

Так, каждый пользователь поисковой системы Google может увидеть праздничный дудл, посвященный 28-й годовщине независимости Украины на стартовой странице.

Дудл изображен в виде развевающегося на ветру флага Украины, а под ним - надпись "Google".

Скриншот: GoogleСкриншот: Google

Напомним, 24 августа украинцы отмечают 28-ю годовщину независимости Украины. В Киеве на этот день планируется много торжественных мероприятий. В частности, Парад Непокоренных, забег в вышиванках, и другие.

В этом году Президент Владимир Зеленский и Офис Президента решили праздновать День независимости в новом формате - вместо проведения военного парада с демонстрацией военной техники будет "Шествие достоинства". Торжественные мероприятия с участием Зеленского начнутся в 9:30 на Майдане Незалежности. Участники мероприятия минутой молчания почтят память героев, отдавших свою жизнь, защищая свободу и независимость Украины. В памятном мероприятии вместе с Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны антитеррористической операции. Состоится награждение украинцев, достигших успехов в разных сферах. Завершатся официальные торжества праздничным шествием.

Также Українські Новини писали подробнее о программе мероприятий на День независимости в Киеве.

Также работа станции "Крещатик" не будет прекращена в праздник: как будет работать метро.

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