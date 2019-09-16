Google выпустил праздничный дудл в честь легендарного блюзмена Кинга

Сегодня, 16 сентября, корпорация Google посвятила свой праздничный дудл Би Би Кингу, американскому блюзовому гитаристу, которому в этот день могло бы исполниться 94 года.

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Будущий король блюза родился в 1925 году в штате Миссисипи, и поначалу играл на гитаре только в свободное от работы время. Первую попытку начать профессиональную музыкальную карьеру сделал в 1946 году, когда переехал в Мемфис. Однако она оказалась неудачной и Райли Би Кинг (настоящее имя музыканта) вернулся домой. Там он работает на радиостанции WDIA и получает от слушателей прозвище Beale Street Blues Boy ("Блюзовый мальчик с Бил-стрит"), которое трансформировалось в "B.В".

В 1949 году он выпускает свою дебютный сингл "Miss Martha King", и уже в течение нескольких лет становится одним из самых известных исполнителей в жанре ритм-н-блюз, продолжая выпускать новые хиты.

Кинг стал первым всемирно известным блюзовым артистом, который выиграл 15 "Грэмми" и попал в Зал славы рок-н-ролла. Кроме этого он известен тем, что в разные годы своей карьеры давал более 300 концертов в год. Музыкант настолько любил свое занятие, что в 1949 году, рискую жизнью, спас из горящего ночного клуба свою гитару "Люсиль".

Не стало легендарного блюзмена 14 мая 2015 года.

Анимационный дудл, в честь Би Би Кинга подготовили художник Стив Спенсер и аниматор Найл Лавандерос. Он доступен для просмотра в Канаде, США, большинстве европейских стран, Индии, Колумбии, Перу, Чили, Таиланде. Не смогут его посмотреть в Африке, Австралии, многих азиатских странах, а также в Бразилии и Аргентине.

Территории, на которых доступен дудл. Скриншот: Google

Как сообщали Українські новини, 13 сентября Google выпустила дудл в честь Ганса Кристиана Грама, ученого-биолога. Ранее корпорация Google посвятила дудл празднованию Независимости Украины, а перед этим в Google отметили юбилей писателя Пантелеймона Кулиша.