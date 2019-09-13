Google посвятил праздничный дудл ученому, который разукрашивал бактерии

Сегодняшнй день, 13 сентября, корпорация Google посвятила празднованию дня рождения всемирно известного ученого-биолога Ханса Кристиана Грама и в честь этого выпустила новый дудл. Прошлый был посвящен Дню независимости Украины, 24 августа.

Ганс Кристиан Грам - выдающийся датский микробиолог, разработавший технику окрашивания, применяемую до сих пор в лабораторных исследованиях для идентификации и классификации различных типов бактерий. Открытие совершилось в лаборатории немецкого микробиолога Карла Фридленде, когда Грам обнаружил, что обработка мазка бактерий хрустальным фиолетовым красителем с последующим раствором йода и органическим растворителем, позволяет выявить различия в структуре и биохимической функции различных проб бактерий.

Свои выводы ученый опубликовал в научном журнале в 1884 году, и с тех пор в микробиологии получили распространение термины "грам-положительные" и "грам-отрицательные" бактерии, а способ окраски микроорганизмов для исследования получил название Метод Грама.

Для создания сегодняшнего дудла был приглашен датский художник Миккела Соммера. Созданная им иллюстрация посвящена 166-летию со дня рождения микробиолога Ганса Кристиана Грама.

Дудл не доступен на территории США, России, Африки и еще в некоторых странах, а посмотреть его можно в Украине, Канаде, Австралии и в большей половине европейский стран.

Территории, на которых доступен дудл. Скриншот: Google

Как сообщали Українські Новини, Google выпустил дудл с козаком на лошади в честь 200-летнего юбилея автора романа "Чорна рада". Ранее пятидесятилетию со дня высадки на Луну был посвящен интерактивный дудл, а ко дню Земли Google выпустил обучающее видео про животных и природу в целом.