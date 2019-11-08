Перерахунок пенсій планують провести у квітні, - Маркарова

Перерахунок пенсії планується провести з квітня місяця. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

За її словами, зростання мінімальної пенсії означає збільшення платежів у Пенсійний фонд.

"Коли ми говоримо про наступний рік - цифри набагато кращі. Пенсія: перерахунок пенсії з квітня місяця планований. Ми це побачимо. Трансферт з державного бюджету до Пенсійного фонду суттєво збільшено - 173 мільярди. Це те, що бюджет допомагає Пенсійному фонду. Однак зростання мінімальної зарплати, це означає більше платежів до Пенсійного фонду ", - заявила Маркарова.

Як повідомляли Українські Новини, пенсії "перевалили" за 10 тисяч гривень. Також Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за листопад.

Тим часом Гончарук заявив, що обіцяного підвищення зарплат для вчителів не буде.

Також повідомлялося, що пенсії зростуть в 2020 році: наскільки істотно зміняться виплати.