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08 листопада 2019, пʼятниця, 21:45 10
Президент 2019-11-08T23:15:01+02:00
Українські Новини
Зеленський звільнив екс-першого заступника голови СБУ Бухарева з військової служби

Зеленський звільнив екс-першого заступника голови СБУ Бухарева з військової служби

Володимир Зеленський, звільнення, Владислав Бухарев
Владислав Бухарев. Фото: facebоok.com/vladislav.buharev
Владислав Бухарев. Фото: facebоok.com/vladislav.buharev

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Владислава Бухарева з військової служби.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Звільнити генерал-полковника Бухарева Владислава Вікторовича з військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - сказано в указі Зеленського.

Бухарев звільнений указом №833.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив Владислава Бухарева з посади першого заступника голови Служби безпеки України (СБУ) - начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і призначив замість нього Дмитра Нескоромного.


Раніше Зеленський звільнив головного слідчого СБУ, через якого нібито "билися" Богдан і Баканов.

Ткож Зеленський звільнив Григорія Остафійчука з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Крім того, Владислав Бухарев задекларував 818 тис. гривень доходів, його дружина Олена - квартиру і земельну ділянку в Криму за 2018 рік.

 

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