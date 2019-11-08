Зеленський звільнив екс-першого заступника голови СБУ Бухарева з військової служби

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Владислава Бухарева з військової служби.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Звільнити генерал-полковника Бухарева Владислава Вікторовича з військової служби в запас у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - сказано в указі Зеленського.

Бухарев звільнений указом №833.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив Владислава Бухарева з посади першого заступника голови Служби безпеки України (СБУ) - начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і призначив замість нього Дмитра Нескоромного.



Раніше Зеленський звільнив головного слідчого СБУ, через якого нібито "билися" Богдан і Баканов.



Ткож Зеленський звільнив Григорія Остафійчука з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України.



Крім того, Владислав Бухарев задекларував 818 тис. гривень доходів, його дружина Олена - квартиру і земельну ділянку в Криму за 2018 рік.