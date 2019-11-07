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07 ноября 2019, четверг, 13:18 1137
Президент 2019-11-07T13:39:26+02:00
Українські Новини
Зеленский уволил главного следователя СБУ, из-за которого якобы "дрались" Богдан и Баканов

Зеленский уволил главного следователя СБУ, из-за которого якобы "дрались" Богдан и Баканов

СБУ, Президент Украины, Главное следственное управление, Указ Президента, Назначение на должность, Владимир Зеленский, Увольнение с должности, Богдан Тиводар
Богдан Тиводар. Фото: Kolo.Poltava
Богдан Тиводар. Фото: Kolo.Poltava

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдана Тиводара.

Об этом говорится в указе №813 от 7 ноября, передают Українськi Новини.

48-летний Тиводар занимал должность начальника ГСУ СБУ с мая текущего года, а до этого был заместителем начальника данного управления.

В 2014 году Тиводар занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Его назначение согласовал тогдашний председатель Главного следственного управления, генерал Василий Волк. Тиводар имеет воинское звание генерал-майора. Является кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо.

2 ноября ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что председатель СБУ Иван Баканов и глава Офиса Президента Андрей Богдан подрались во время совещания у Зеленского. Конфликт якобы был начат из-за разногласий по поводу кандидатур на должность нового начальника Главного следственного управления СБУ.

Согласно указам №№814-820 от 7 ноября, Зеленский назначил начальников управлений Службы безопасности Украины в 6 областях и уволил начальника в Днепропетровской области.

По указам №№814-819 начальником управления СБУ в Херсонской области назначен Сергей Криворучко, в Тернопольской - Юрий Борейчук, в Полтавской - Евгений Борзилов, в Ивано-франковской - Сергей Заяц, в Волынской - Павел Данюков, в Винницкой - Анатолий Денисенко.

Кроме того, указом №820 с должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области уволен Андрей Олейник.

Также Зеленский назначил Игоря Носко начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины, о чем говорится в указе №812 от 7 ноября.

С июля 2016 до августа 2019 этот департамент возглавлял Сергей Болдырь.

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Также в СБУ Черкасской области второй раз за 4 месяца поменялся начальник.

Кроме того, "друг" Богдана и Зеленского нелегально торговал госдолжностями. Тем временем НАБУ отказалось открывать дело против главы СБУ Ивана Баканова.

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