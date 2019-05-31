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31 мая 2019, пятница, 11:57 46
Политика 2019-05-31T11:58:03+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Остафийчука. Об этом сообщается в указе №341/2019, опубликованном на сайте главы государства в пятницу, 31 мая.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Остафийчук в июне 2014 года был принят на работу в Главную военную прокуратуру. В июне 2015 года назначен на должность начальника ГСУ СБУ.

Также Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.

Кроме того, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

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