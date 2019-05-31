Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Остафийчука. Об этом сообщается в указе №341\/2019, опубликованном на сайте главы государства в пятницу, 31 мая.\r\n"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", – говорится в документе.\r\nОстафийчук в июне 2014 года был принят на работу в Главную военную прокуратуру. В июне 2015 года назначен на должность начальника ГСУ СБУ.\r\n\r\nТакже Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.\r\nКроме того, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.\r\n