Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Остафийчука. Об этом сообщается в указе №341/2019, опубликованном на сайте главы государства в пятницу, 31 мая.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Остафийчук в июне 2014 года был принят на работу в Главную военную прокуратуру. В июне 2015 года назначен на должность начальника ГСУ СБУ.