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08 ноября 2019, пятница, 11:43 605
Силовые структуры 2019-11-08T11:58:13+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил первым замглавы СБУ Нескоромного вместо Бухарева

Зеленский назначил первым замглавы СБУ Нескоромного вместо Бухарева

СБУ, Владимир Зеленский, Дмитрий Нескоромный
СБУ. Фото:news.church.ua
СБУ. Фото:news.church.ua

Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) - начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и назначил вместо него Дмитрия Нескоромного.

Об этом говорится в указах №823 и №827 от 8 ноября, передают Українськi Новини.

Также Бухарев уволен с должности начальника главного управления 

Бухарев занимал эту должность с 11 сентября, до этого, с 11 июня, он был председателем Службы внешней разведки.

Нескромный с 1 июля был заместителем главы СБУ.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил главного следователя СБУ, из-за которого якобы "дрались" Богдан и Баканов.

Ранее Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Также в СБУ Черкасской области второй раз за 4 месяца поменялся начальник.

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