Побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку, - Ляшко

Екс-депутат і лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що кожен українець захоче побити депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" та голови парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрія Герус, коли отримає нові платіжки за комуналку.

Відповідну заяву Ляшко зробив в інтерв'ю "Новому часу", передають Українські Новини.

"Не я перший почав: коли у Геруса закінчилися аргументи на мої обґрунтовані звинувачення в лобіюванні їм російських енергокомпаній, він почав махати руками. Я тільки заступився за національні інтереси", - заявив він у відповідь на запитання журналіста, наскільки було виправдане застосування сили до народного депутата.

Ляшко додав, що на його місці "так мав би вчинити кожен патріот, а коли українці отримають нові платіжки за комуналку, то побити Геруса захоче кожен".

"Тим паче, що Герус обраний від однойменної партії. Вони піарилася на знятті недоторканності", - підсумував Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, Герус думає про охорону після нападу Ляшка. Також Герус вважає, що неможливо відмовитися від постачання енергоносіїв з Росії.

Тим часом поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом.