У Києві на Заболотного бетономішалка розчавила кросовер: утворився кілометровий затор

У Києві на Заболотного сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з бетономішалкою.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.

"Смертельне лобове ДТП в Києві на Заболотного: дівчина на білому кросовері і бетономішалка. Водій померла миттєво. На місці рятувальники і поліція", - йдеться в ньому.

Користувачі соцмережі наголошую, що через ДТП на Заболотного утворився кілометровий затор.

ДТП на Заболотного. Фото: facebook.com/senenkoanton

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 8 листопада, в Києві на проспекті Степана Бандери автомобіль Hyundai Accent служби таксі Bolt занесло на тротуар, він зніс близько 15 метрів огорожі і перекинувся на бік.

Крім того, 8 листопада, в Шевченківському районі Києва загорівся тролейбус з пасажирами. Раніше в столиці на ходу загорівся тролейбус з 40 пасажирами, який курсує за маршрутом № 28.

7 листопада в Оболонському районі Києва сталася аварія, під час якої постраждала жінка.

6 листопада у Києві на вулиці Братиславській вантажний автомобіль протаранив сім легкових автомобілів.