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08 ноября 2019, пятница, 13:48 10
Происшествия 2019-11-08T13:49:53+02:00
Українські Новини
В Киеве в час пик загорелся троллейбус с пассажирами

В Киеве в час пик загорелся троллейбус с пассажирами

ГосЧС, Пожар в троллейбусе
Троллейбус загорелся. Фото: ГосЧС
Троллейбус загорелся. Фото: ГосЧС

Утром в пятницу, 8 ноября, в Шевченковском районе Киева загорелся троллейбус с пассажирами. Ранее в столице на ходу загорелся троллейбус с 40 пассажирами, курсирующий по маршруту № 28.

Как сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Киеве, сообщение о возгорании поступило в 8:31. Чрезвычайное происшествие случилось на перекрестке улиц Щербакивского и Ружинской. Оказалось, что в то время, когда общественный транспорт с пассажирами находился на остановке, в моторном отсеке произошло короткое замыкание с последующим возгоранием.

"Водитель транспортного средства попросил пассажиров выйти из салона и еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения сам потушил возгорание при помощи огнетушителя. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Троллейбус загорелся. Фото: ГосЧСТроллейбус загорелся. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на остановке Караваевы дачи в Соломенском районе загорелся троллейбус. Также в Киеве загорелся троллейбус с около 40 пассажирами на борту. 

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