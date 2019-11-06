В Киеве возле метро "Черниговская" фура протаранила почти десяток автомобилей

Сегодня вечером, 6 ноября, в Киеве на улице Братиславской грузовой автомобиль протаранил семь легковых автомобилей. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, сообщается, что инцидент произошел на улице Братиславской рядом со станцией метро "Черниговская".

"Масштабное ДТП в Киеве на Братиславской, перекресток с Бойченка: фура протаранила 7 автомобилей.

ДТП в Киеве возле "Черниговской"

Работает полиция, скорая, выехала оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

А по данным сообщества "Киев Оперативный", в ДТП вовлечены сразу 9 автомобилей.

"Движение транспорта серьезно затруднено. Детали о причинах аварии и пострадавших устанавливаются", - говорится в сообщении.

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