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06 ноября 2019, среда, 22:20 822
Происшествия 2019-11-06T22:20:08+02:00
Українські Новини
В Киеве возле метро "Черниговская" фура протаранила почти десяток автомобилей

В Киеве возле метро "Черниговская" фура протаранила почти десяток автомобилей

ДТП с грузовиком, ДТП с фурой, ДТП в Киеве
ДТП в Киеве возле
ДТП в Киеве возле "Черниговской"

Сегодня вечером, 6 ноября, в Киеве на улице Братиславской грузовой автомобиль протаранил семь легковых автомобилей. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, сообщается, что инцидент произошел на улице Братиславской рядом со станцией метро "Черниговская".

"Масштабное ДТП в Киеве на Братиславской, перекресток с Бойченка: фура протаранила 7 автомобилей.

ДТП в Киеве возле ДТП в Киеве возле "Черниговской"

Работает полиция, скорая, выехала оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

А по данным сообщества "Киев Оперативный", в ДТП вовлечены сразу 9 автомобилей.

"Движение транспорта серьезно затруднено. Детали о причинах аварии и пострадавших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, BMW влетело в дерево в Киеве: два человека попали в больницу с тяжелыми травмами.

Также 28 октября в Киеве на Столичном шоссе произошло две аварии. Одна из которых случилась в момент оформления другой. КамАЗ на скорости влетел в фуру, которая в результате врезалась в Prius патрульных.

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