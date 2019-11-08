В Киеве такси снесло 15 метров железного ограждения и перевернулось

Сегодня, 8 ноября, в Киеве на проспекте Степана Бандеры автомобиль Hyundai Accent службы такси Bolt занесло на тротуар, он снес около 15 метров забора и перевернулся на бок.

ДТП произошло около 3:00, сообщает "Информатор" с места происшествия.

По словам водителя Hyundai, он двигался с разрешенной скоростью по проспекту Степана Бандеры со стороны Куреневки. Перед ним ехал автомобиль, который резко затормозил. Мужчина за рулем Accent, чтобы не влететь в него, также затормозил, но на мокрой дороге его занесло. Машина вылетела с дороги, снесла около 15 метров железного ограждения и остановилась на боку.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На момент аварии в салоне такси не было пассажиров, а водитель был пристегнут. Также от травм мужчину уберегли вовремя сработавшие подушки безопасности.

На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали происшествия установит следствие.

https://www.youtube.com/watch?v=hpdjy5nyjYA" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, 7 ноября в Оболонском районе Киева произошла авария, во время которой пострадала женщина.

6 ноября в Киеве на улице Братиславской грузовой автомобиль протаранил семь легковых автомобилей.