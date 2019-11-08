Суд дав доступ ДБР до дзвінків і перепискам дружини Пашинського

Суд надав доступ Держбюро розслідувань до інформації про телефонну смс-переписку сина і дружини колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт"), якому загрожують російський спецслужби.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у правоохоронних органах.

Також суд надав ДБР доступ до дати, часу і тривалості вхідних і вихідних телефонних з'єднань із посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також доступ до адреси місця перебування кожного з абонентів у момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора і змісту вхідних і вихідних SMS-повідомлень з 1 вересня 2016 року по 5 листопада 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського. Також Рябошапка зробив скандальну заяву про справи Гладковського і Пашинського, заявивши, що вони пов'язані.

Тим часом Апеляційний суд залишив у силі арешт Пашинського.