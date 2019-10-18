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18 октября 2019, пятница, 13:48 331
Судебная власть 2019-10-18T14:49:03+03:00
Українські Новини
Апелляционный суд оставил в силе арест Пашинского

Апелляционный суд оставил в силе арест Пашинского

Сергей Пашинский, Аппеляция, Аппеляционный суд, Вячеслав Химикус
Сергей Пашинский
Сергей Пашинский

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт").

Такое решение коллегия судей приняла в пятницу, передают Українськi Новини.

В суд поступило ходатайство защитника Пашинского Андрея Федура об изменении меры пресечения подозреваемому.

Однако суд отклонил ходатайство.

Присутствующие встретили решение суда криками "Ганьба!"

Как сообщали Українськi Новини, 12 октября защита Сергея Пашинского обжаловала его арест. 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского.

Таким образом, суд в полной мере удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований об аресте Пашинского и отказал его защите в применении иной меры пресечения.

Ранее ГБР сообщило о подозрении Пашинскому по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса. Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.

Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.

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