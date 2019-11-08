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08 листопада 2019, пʼятниця, 14:21 22
Силові структури 2019-11-08T14:36:36+02:00
Українські Новини
Росія зірвала розведення військ в Петровському, - штаб ООС

Росія зірвала розведення військ в Петровському, - штаб ООС

Розведення сил, Розведення військ, Штаб ООС, Петровське
Військові. Фото: ООС/Facebook
Військові. Фото: ООС/Facebook

Російські війська зірвали розведення військ в Петровському Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 8 листопада, о 12:00, українська сторона була готова розпочати практичний процес розведення сил і засобів на ділянці № 3 в районі населених пунктів Богданівка і Петровське Донецької області. Дата була визначена з урахуванням часу від останнього порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення № 3, який був зафіксований 30 жовтня цього року. Цей факт відображений у щоденному звіті Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ від 31 жовтня", - сказано в ньому.

Зазначається, що повідомлення про готовність до розведення в п'ятницю від ворожої сторони не було.

У повідомленні говориться, що таким чином супротивник зірвав не тільки процес розведення, але і в черговий раз порушив міжнародні домовленості.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю вранці українська сторона заявила про готовнысть почати розведення військ близько Петровського Донецької області в 12:00 у п'ятницю.

Після цього спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в тристоронній контактній групі Мартін Сайдик повідомив, що розведення військ близько Петровського почнеться в 12:00 9 листопада.

1 листопада розведення військ в Золотому закінчилося.

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