Від +4 вночі до +22 вдень: вихідні в Україні розпочнуться теплою дощовою погодою

В той час, як синоптики обіцяють, що аномально тепла погода, на всій території України збережеться до 22 листопада, в суботу, 9 листопада в Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +13...+19 градусів. У Карпатах вночі дощ, вдень без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Моршині вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +15...+17 градусів. У Трускавці вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +16...+18 градусів.У Сваляві вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, удень +11...+18 градусів, у Сумській області +9...+14 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки у Вінницькій та Черкаській областях вночі невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +12...+19 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +9...+15 градусів, в Донецькій області +13...+18 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +15...+21 градус; в Одеській області вночі +8...+13 градусів, вдень +17...+22 градуси. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +16...+21 градус.У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик прогнозує після різкого похолодання та дощів повернення тепла в Україну до кінця тижня.

Також синоптики дали прогноз погоди на весь листопад з морозами і снігопадами.

Тим часом взимку очікуються сильні снігопади.