После резкого похолодания и дождей в Украину вернется тепло: прогноз погоды до конца недели

После тепла, которое уже успело побить два рекорда наблюдений, сегодня, 7 ноября, погода в Украине испортится. Холодный атмосферный фронт приведет к снижению температуры и периодическим дождям.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"В Украине завтра, в четверг, придет холодный атмосферный фронт и принесет дожди на Запад и Север. Дожди будут периодическими, от небольших до умеренных. Поскольку фронт - холодный, то и, соответственно, температура воздуха снизится в этих же областях - в северной и западной части в течение дня ожидается + 9 + 14 градусов", - написала она.

По ее словам, на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины еще сохранится теплая и сухая погода, температура воздуха поднимется до +15..+22 градуса.

"Ветер наконец успокоится, направление - с северо-востока и востока. В Киеве 7 ноября дожди все время будут грозить пойти, могут и пойти, особенно вечером. Однако прояснений также хватит", - отметила Диденко.

Синоптик спрогнозировала в Киеве похолодание. Сегодня в столице максимальная температура воздуха будет в пределах 10 градусов.

В пятницу, 8 ноября, в Украине еще сохранится свежая погода, а на выходных, 9-10 ноября, снова потеплеет.

Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

Как сообщали Українські Новини, средние температуры по всему миру в октябре 2019 года были самыми высокими за всю историю наблюдений за этот месяц.

Также синоптики традиционно прогнозируют рекордные морозы и аномальные снегопады зимой. Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами.