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08 листопада 2019, пʼятниця, 11:43 17
Силові структури 2019-11-08T11:57:36+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив першим заступником голови СБУ Нескоромного замість Бухарева

Зеленський призначив першим заступником голови СБУ Нескоромного замість Бухарева

СБУ, Володимир Зеленський, Дмитро Нескоромний
СБУ. Фото:news.church.ua
СБУ. Фото:news.church.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарева з посади першого заступника глави Служби безпеки України (СБУ) - начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і призначив замість нього Дмитра Нескоромного.

Про це йдеться в указах №823 та №827 від 8 листопада, передають Українські Новини.

Також Бухарев звільнений з посади начальника головного управління

Бухарев обіймав цю посаду з 11 вересня, до цього, з 11 червня, він був головою Служби зовнішньої розвідки.

Нескромне з 1 липня був заступником голови СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив головного слідчого СБУ, через якого нібито "билися" Богдан і Баканов.

Раніше Зеленський звільнив Григорія Остафійчука з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Також в СБУ Черкаської області другий раз за 4 місяці змінився начальник.

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