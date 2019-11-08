Україна готова почати розведення військ близько Петровського в 12:00 у п'ятницю

Після того, як розведення військ в районі Золотого Луганської області завершилося 1 листопада, Україна готова почати розведення військ близько Петровського Донецької області в 12:00 у п'ятницю.

Про це йдеться в повідомленні штабу Операції об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 8 листопада, о 12:00 українська сторона готова розпочати практичний процес розведення сил і засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка - Петровське Донецької області", - повідомив під час брифінгу командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Дата визначена, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню на цій ділянці, яке було зафіксовано 30 жовтня.

Зазначається, що цей факт відображено в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) від 31 жовтня.

"Тому 7-денний режим тиші на ділянці розведення витриманий і ми готові виконати умови по розведенню сил і засобів.Тому сьогодні в 12:00 ми запустимо білу ракету, яка сигналізує противнику про нашу готовність. Якщо ворожа сторона не відповість таким же сигналом, можна буде вважати, що противник зірвав не тільки процес розведення, але і в черговий раз порушив міжнародні домовленості", - зазначив командувач ООС.

Як повідомляли Українські Новини, посли США, Німеччини, Франції і Великобританії разом з представниками Офісу Президента, Кабінету Міністрів і силовиками відвідали українські позиції в районі населеного пункту Богданівка (Петрівське) Донецької області, де має відбутися черговий етап розведення сил і засобів. Раніше Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського. Тим часом Москва зраділа розведення військ в Золотом.