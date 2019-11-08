підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
08 листопада 2019, пʼятниця, 09:50 6
Силові структури 2019-11-08T10:03:13+02:00
Українські Новини
Україна готова почати розведення військ близько Петровського в 12:00 у п'ятницю

Україна готова почати розведення військ близько Петровського в 12:00 у п'ятницю

Розведення сил, Розведення військ, Петровське
Розведення сил. Фото: capital.ua
Розведення сил. Фото: capital.ua

Після того, як розведення військ в районі Золотого Луганської області завершилося 1 листопада, Україна готова почати розведення військ близько Петровського Донецької області в 12:00 у п'ятницю.

Про це йдеться в повідомленні штабу Операції об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 8 листопада, о 12:00 українська сторона готова розпочати практичний процес розведення сил і засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка - Петровське Донецької області", - повідомив під час брифінгу командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Дата визначена, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню на цій ділянці, яке було зафіксовано 30 жовтня.

Зазначається, що цей факт відображено в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) від 31 жовтня.

"Тому 7-денний режим тиші на ділянці розведення витриманий і ми готові виконати умови по розведенню сил і засобів.Тому сьогодні в 12:00 ми запустимо білу ракету, яка сигналізує противнику про нашу готовність. Якщо ворожа сторона не відповість таким же сигналом, можна буде вважати, що противник зірвав не тільки процес розведення, але і в черговий раз порушив міжнародні домовленості", - зазначив командувач ООС.

Як повідомляли Українські Новини, посли США, Німеччини, Франції і Великобританії разом з представниками Офісу Президента, Кабінету Міністрів і силовиками відвідали українські позиції в районі населеного пункту Богданівка (Петрівське) Донецької області, де має відбутися черговий етап розведення сил і засобів. Раніше Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського. Тим часом Москва зраділа розведення військ в Золотом.

Більше новин про: Розведення сил Розведення військ Петровське

Архів
Новини
У Зеленського збираються легалізувати гральний бізнес з розводками і підставами, - журналіст 10:37
Після масштабного збою електронний електронний квиток знову запрацював 10:27
У Ахметова пропонують збільшити на 90% вартість електроенергії для населення 10:22
Підприємці обурені застосуванням поліцією сльозоточивого газу на мирній акції "#SaveФОП" 10:07
Незаконно витратив гроші благодійного фонду: Трампа зобов'язали виплатити 2 млн доларів 10:02
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Чеське посольство поклало квіти визволителям Києва, а Зеленський навіть не привітав 09:37 Фото
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Зеленський ветував закон про верифікацію та перевірку пенсій, субсидій та інших соцвиплат 17:07
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Найбільше українці не люблять африканців і ромів, а найменше - росіян, - опитування КМІС 12:26 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok