підписатися на розсилку
24.45 24.79
27 27.5
˟
07 листопада 2019, четвер, 23:15 8
Зовнішня політика 2019-11-07T23:15:02+02:00
Українські Новини
Цемах погодився дати свідчення Нідерландам, але лише за кількох умов

Цемах погодився дати свідчення Нідерландам, але лише за кількох умов

Нідерланди, Свідчення, Володимир Цемах, катастрофа МН17
Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода
Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода

Колишній командир підрозділу ППО "самопроголошеної Донецької народної республіки" Володимир Цемах погодився дати свідчення слідчим з Нідерландів, які розслідують катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі. Про це заявив його адвокат Анатолій Кучерена, передає "Інтерфакс".

"Природно, допит може проходити лише у нього на батьківщині, в Донбасі", - зазначив він.

За його словами, Цемах готовий дати ці свідчення "у разі забезпечення його прав". Він має намір довести невинність і захистити своє добре ім'я і репутацію.

Зазначається, що умови зустрічі зі слідчими вони обговорили, як тільки Кучерена став адвокатом Цемаха. За словами юриста, ополченець написав йому і попросив стати його захисником.

"Він описав всі ті жахи, які йому довелося пережити після викрадення в Сніжному, як знущалися над ним співробітники українських спецслужб", - заявив адвокат.

За його словами, Цемах опинився в ситуації, коли не може приїхати в Росію через те, що оголошений в розшук і тут, і в Нідерландах, і на Україні.

"Я зроблю все можливе, щоб ЄСПЛ прийняв нашу скаргу і розглянув ті проблеми, з якими Цемах зіткнувся, і була дана оцінка тим знущанням, яким він піддався в Києві", - сказав Кучерена.


Як повідомляли Українські Новини, наприкінці червня СБУ затримала екс-бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха, після чого київський суд заарештував його до кінця серпня.

Депутати Європейського парламенту в листі звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням не включати в список обміну полоненими з Росією ймовірного фігуранта справи MH17 Цемаха.

Однак у Росії заявили, що Цемаха включили в список на обмін.

Тим часом Нідерланди просять Росію видати екс-начальника ППО" "ДНР" Цемаха.

Більше новин про: Нідерланди Свідчення Володимир Цемах катастрофа МН17

Архів
Новини
Київське "Динамо" знову не виграло Лізі Европи УЕФА 23:59 Фото
Цемах погодився дати свідчення Нідерландам, але лише за кількох умов 23:15
Співробітницю НБУ затримали за підозрою у вимаганні $30 тис. хабара 22:47
Дубневича взяли під варту й встановили заставу 90 млн гривень 22:24
Новий посол ЄС в Україні Матті Маасікас почав роботу в Україні 21:40
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
Чеське посольство поклало квіти визволителям Києва, а Зеленський навіть не привітав 09:37 Фото
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Найбільше українці не люблять африканців і ромів, а найменше - росіян, - опитування КМІС 12:26 Інфографіка
Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки 13:39 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok