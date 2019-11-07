Цемах погодився дати свідчення Нідерландам, але лише за кількох умов

Колишній командир підрозділу ППО "самопроголошеної Донецької народної республіки" Володимир Цемах погодився дати свідчення слідчим з Нідерландів, які розслідують катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі. Про це заявив його адвокат Анатолій Кучерена, передає "Інтерфакс".

"Природно, допит може проходити лише у нього на батьківщині, в Донбасі", - зазначив він.

За його словами, Цемах готовий дати ці свідчення "у разі забезпечення його прав". Він має намір довести невинність і захистити своє добре ім'я і репутацію.

Зазначається, що умови зустрічі зі слідчими вони обговорили, як тільки Кучерена став адвокатом Цемаха. За словами юриста, ополченець написав йому і попросив стати його захисником.

"Він описав всі ті жахи, які йому довелося пережити після викрадення в Сніжному, як знущалися над ним співробітники українських спецслужб", - заявив адвокат.

За його словами, Цемах опинився в ситуації, коли не може приїхати в Росію через те, що оголошений в розшук і тут, і в Нідерландах, і на Україні.

"Я зроблю все можливе, щоб ЄСПЛ прийняв нашу скаргу і розглянув ті проблеми, з якими Цемах зіткнувся, і була дана оцінка тим знущанням, яким він піддався в Києві", - сказав Кучерена.



Як повідомляли Українські Новини, наприкінці червня СБУ затримала екс-бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха, після чого київський суд заарештував його до кінця серпня.



Депутати Європейського парламенту в листі звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням не включати в список обміну полоненими з Росією ймовірного фігуранта справи MH17 Цемаха.



Однак у Росії заявили, що Цемаха включили в список на обмін.



Тим часом Нідерланди просять Росію видати екс-начальника ППО" "ДНР" Цемаха.