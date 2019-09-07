Нидерланды просят Россию выдать экс-"начальника ПВО" "ДНР" Цемаха

Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении нидерландского издания NOS, передают Українськi Новини.



"В настоящее время Генеральная прокуратура попросила Россию выдать подозреваемого в деле катастрофы рейса MH17, о чем сообщила родственникам жертв авиакатастрофы", - сказано в нем.



Отмечается, что Нидерланды предпринимали попытки помешать передаче Украиной Цемаха России.



Опасение состояло в том, что Цемах исчезнет в России, прежде чем правосудие сможет с ним поговорить.



Как сообщали Українськi Новини, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Цемаха.

В конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха. Суд в Киеве арестовал его до конца августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе, а депутаты Европейского парламента в письме обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.



Тем временем Нидерланды после допроса просили Украину не выдавать Цемаха России.