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07 сентября 2019, суббота, 20:55 24
Внешняя политика 2019-09-07T21:02:25+03:00
Українські Новини
Нидерланды просят Россию выдать экс-"начальника ПВО" "ДНР" Цемаха

Нидерланды просят Россию выдать экс-"начальника ПВО" "ДНР" Цемаха

Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода
Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода

Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении нидерландского издания NOS, передают Українськi Новини.

"В настоящее время Генеральная прокуратура попросила Россию выдать подозреваемого в деле катастрофы рейса MH17, о чем сообщила родственникам жертв авиакатастрофы", - сказано в нем.

Отмечается, что Нидерланды предпринимали попытки помешать передаче Украиной Цемаха России.

Опасение состояло в том, что Цемах исчезнет в России, прежде чем правосудие сможет с ним поговорить.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Цемаха.

В конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха. Суд в Киеве арестовал его до конца августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе, а депутаты Европейского парламента в письме обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.

Тем временем Нидерланды после допроса просили Украину не выдавать Цемаха России.

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