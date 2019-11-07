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07 листопада 2019, четвер, 20:34 12
Силові структури 2019-11-07T20:35:24+02:00
Українські Новини
Розведення військ в Петровському розпочнеться завтра о 12:00, - Аваков

Розведення військ в Петровському розпочнеться завтра о 12:00, - Аваков

Арсен Аваков, Розведення сил, Розведення військ, Петровське
Розведення сил. Фото: capital.ua
Розведення сил. Фото: capital.ua

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що розведення сил і засобів сторін на ділянці Богданівка-Петровське Волноваського району Донецької області розпочнеться 8 листопада о 12:00. Про це повідомляє департамент комунікації МВС України.

Аваков уточнив, що заходи розпочнуться за умови відсутності обстрілів та інших провокацій.

Свої слова він продублював в Twitter.

"Богданівка, Донецька область, Україна, 1 км до смуги поділу. Якщо все буде добре, завтра в 12 - початок розведення!",- написав Аваков в четвер.

Скріншот: Twitter/Arsen AvakovСкріншот: Twitter/Arsen Avakov

Як повідомляли Українські Новини, посли США, Німеччини, Франції і Великобританії разом з представниками Офісу Президента Кабінету Міністрів і силовиками відвідали українські позиції в районі населеного пункту Богданівка (Петрівське) Донецької області, де має відбутися черговий етап розведення сил і засобів.

1 листопада розведення військ в Золотому Луганської області завершилося.

Раніше Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.

Тим часом Москва зраділа розведення військ в Золотом.

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