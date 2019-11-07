Розведення військ в Петровському розпочнеться завтра о 12:00, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що розведення сил і засобів сторін на ділянці Богданівка-Петровське Волноваського району Донецької області розпочнеться 8 листопада о 12:00. Про це повідомляє департамент комунікації МВС України.Аваков уточнив, що заходи розпочнуться за умови відсутності обстрілів та інших провокацій. Свої слова він продублював в Twitter. "Богданівка, Донецька область, Україна, 1 км до смуги поділу. Якщо все буде добре, завтра в 12 - початок розведення!",- написав Аваков в четвер. Скріншот: Twitter\/Arsen Avakov Як повідомляли Українські Новини, посли США, Німеччини, Франції і Великобританії разом з представниками Офісу Президента Кабінету Міністрів і силовиками відвідали українські позиції в районі населеного пункту Богданівка (Петрівське) Донецької області, де має відбутися черговий етап розведення сил і засобів.1 листопада розведення військ в Золотому Луганської області завершилося.Раніше Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.Тим часом Москва зраділа розведення військ в Золотом.