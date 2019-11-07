ДБР вилучить в ПФ інформацію про зарплату і доходи Порошенка

В той час, як генпрокурора викликають у Раду пояснити, чому не просуваються розслідування проти Порошенка і Стерненка, Печерський районний суд Києва дозволив Держбюро розслідувань вилучити у Пенсійному фонді інформацію про нараховану зарплату та отриманих доходах колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Рішення було прийнято 30 жовтня в рамках справи щодо можливої причетності прикордонників і митників до незаконного переміщення Порошенка та інших осіб через кордон України (зокрема щодо поїздки на Мальдіви).

Суд надав групі слідчих і прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Пенсійного фонду та його структурних підрозділах, про суми нарахування заробітної плати, доходів, а також суми сплачених страхових внесків Порошенко за період з 07 червня 2014 року по 19 травня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко переписав частину Roshen на свого сина.

Раніше Національне антикорупційне бюро допитало колишнього Президента Петра Порошенка у справі про корупцію в "Центренерго" та обленерго.

НАБУ відкрило справа про можливу службової недбалості Порошенка.

Тим часом Національне антикорупційне бюро відмовилося повідомити, готує повідомлення про підозру колишньому президенту Петру Порошенку і в скількох справах він фігурує.