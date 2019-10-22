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22 октября 2019, вторник, 17:20 381 Документ
Судебная власть 2019-10-22T17:40:42+03:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело о возможной служебной халатности Порошенко

НАБУ открыло дело о возможной служебной халатности Порошенко

НАБУ, Петр Порошенко, служебная халатность
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной служебной халатности бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин. 

"Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса", - сказано в ответе. 

Дело открыли во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ начать расследование. 

Уголовное производство зарегистрировано 7 октября. 

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство относительно возможного взяточничества, халатности, растраты госсредств и госизмены бывшего Президента Петра Порошенко.

Ранее прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко. А Портнов нанимал детективов в Панаме искать офшоры Порошенко.

Тем временем ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. 

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