НАБУ открыло дело о возможной служебной халатности Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной служебной халатности бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса", - сказано в ответе.

Дело открыли во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ начать расследование.

Уголовное производство зарегистрировано 7 октября.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство относительно возможного взяточничества, халатности, растраты госсредств и госизмены бывшего Президента Петра Порошенко.

Ранее прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко. А Портнов нанимал детективов в Панаме искать офшоры Порошенко.

Тем временем ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.