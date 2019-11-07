Генпрокурора вызывают в Раду объяснить, почему не продвигаются расследования против Порошенко и Стерненко

Депутат Максим Бужанский призвал генерального прокурора Руслана Рябошапки прийти в Верховную Раду для предоставления разъяснения по расследованию дел бывшего руководителя одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко и депутата Петра Порошенко.

Об этом говорится в депутатском запросе Бужанского на имя Рябошапки.

"Прошу Вас, как Генерального прокурора Украины, лично прибыть на пленарное заседание Верховной Рады Украины и предоставить разъяснение относительно блокирования расследования уголовного производства №1201816150001215 от 14.052018 г., главным фигурантом которого является гражданин Украины Стерненко Сергей Вячеславович. Прошу предоставить обоснованный ответ о причинах, препятствующих в расследовании этого дела", - говорится в нем.

Также в запросе содержится просьба о разъяснении всех дел, касающихся Петра Порошенко.

"Также прошу проинформировать Верховную Раду Украины о ходе и предварительных результатах расследования уголовных производств в которых фигурирует народный депутат Украины Петр Алексеевич Порошенко", - сказано в нем.

Как сообщали Українські Новини, В "Слуге народа" пояснили, почему Стерненко вывел из-под подозрения Рябошапка.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро отказалось сообщить, готовит ли сообщение о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко и в скольких делах он фигурирует.