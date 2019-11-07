Порошенко переписал часть Roshen на своего сына

Сын бывшего Президента Петра Порошенко Алексей стал конечным бенефициаром ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК, Киев), которое входит в структуру корпорации Roshen, сменив своего отца.

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, передают Українськi Новини.

Согласно им, на данный момент конечным бенефициарным собственником (контролером) ЦЕКК является Алексей Порошенко и осуществляет влияние на нее через юрлица CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l.

При этом процент доли уставного капитале в юридическом лице у Алексея Порошенко составляет 85%.

В свою очередь Roshen Europe B.V. является основателем ЦЕКК.

По информации сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний "Опендатабот", бенефициарный собственник ЦЕКК сменился 31 октября.

Также, согласно реестру, сын Порошенко стал бенефициаром ряда компаний, основателем которых является ЦЕКК, в частности ООО "Рошен Де Люкс" (Одесская область), дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен" (Киев), ООО "Рошен-Волынь" (Луцк), ООО "Рошен Свит" (Одесская область), ООО "Рошен Эксклюзив" (Чернигов).

По данным декларации Порошенко от 20 мая, он являлся конечным бенефициаром всех указанных выше компаний.

На данный момент экс-Президент остается бенефициаром Киевской и Винницкой кондитерских фабрик, бисквитного комплекса "Рошен" (Борисполь), Винницкого молочного завода.

В то же время президент корпорации Вячеслав Москалевский на встрече с журналистами 5 ноября заявил, что не произошло никаких изменений в структуре собственности корпорации.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Москалевский заявил, что бывший Президент Петр Порошенко не вникает в бизнес после завершения срока президентских полномочий.

Киевская кондфабрика Roshen увеличила доход на 44% в 2018.