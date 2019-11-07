подписаться на рассылку
24.45 24.79
27 27.5
˟
ONLINE
7.11.19 12:00 Пресс-конференция Движения за сохранение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности #SaveФОП

07 ноября 2019, четверг, 11:28 296
Бизнес 2019-11-07T11:28:50+02:00
Українські Новини
Порошенко переписал часть Roshen на своего сына

Порошенко переписал часть Roshen на своего сына

Roshen, Алексей Порошенко, Кондитерская фабрика, Бенефициары, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Сын бывшего Президента Петра Порошенко Алексей стал конечным бенефициаром ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК, Киев), которое входит в структуру корпорации Roshen, сменив своего отца.

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, передают Українськi Новини.

Согласно им, на данный момент конечным бенефициарным собственником (контролером) ЦЕКК является Алексей Порошенко и осуществляет влияние на нее через юрлица CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l.

При этом процент доли уставного капитале в юридическом лице у Алексея Порошенко составляет 85%.

В свою очередь Roshen Europe B.V. является основателем ЦЕКК.

По информации сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний "Опендатабот", бенефициарный собственник ЦЕКК сменился 31 октября.

Также, согласно реестру, сын Порошенко стал бенефициаром ряда компаний, основателем которых является ЦЕКК, в частности ООО "Рошен Де Люкс" (Одесская область), дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен" (Киев), ООО "Рошен-Волынь" (Луцк), ООО "Рошен Свит" (Одесская область), ООО "Рошен Эксклюзив" (Чернигов).

По данным декларации Порошенко от 20 мая, он являлся конечным бенефициаром всех указанных выше компаний.

На данный момент экс-Президент остается бенефициаром Киевской и Винницкой кондитерских фабрик, бисквитного комплекса "Рошен" (Борисполь), Винницкого молочного завода.

В то же время президент корпорации Вячеслав Москалевский на встрече с журналистами 5 ноября заявил, что не произошло никаких изменений в структуре собственности корпорации.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Москалевский заявил, что бывший Президент Петр Порошенко не вникает в бизнес после завершения срока президентских полномочий.

Киевская кондфабрика Roshen увеличила доход на 44% в 2018.

Больше новостей о: Roshen Алексей Порошенко Кондитерская фабрика Бенефициары Петр Порошенко

Архив
Новости
Порошенко переписал часть Roshen на своего сына 11:28
В Киеве мост Патона находится в критическом состоянии, - ученый 11:22
Стоимость киевских новостроек в октябре практически не изменилась 11:19
У политзаключенного Шумкова резко ухудшилось здоровье, он прекратил голодовку 11:16
Курс валют: доллар и евро продолжили "крутое пике" 11:14
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит 13:23 Карта
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов 15:05
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
НАБУ открыло дело против Кличко за возможную госизмену 11:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok