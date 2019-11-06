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06 ноября 2019, среда, 11:30 55
Судебная власть 2019-11-06T11:35:00+02:00
Українські Новини
Информация о расследовании дела Порошенко тайна, - НАБУ

Информация о расследовании дела Порошенко тайна, - НАБУ

Производство, НАБУ, Петр Порошенко, Сообщение о подозрении
Петр Порошенко. Фото: president.gоv.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gоv.ua

Национальное антикоррупционное бюро отказалось сообщить, готовит ли сообщение о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко и в скольких делах он фигурирует.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"Информация относительно наличия расследований и их результатов в отношении определенных физических и юридических лиц не подлежит разглашению", - говорится в ответе.

НАБУ ответило, что сведения досудебного расследования являются тайной и не могут быть разглашены без разрешения следователя или прокурора.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отрицает совещание у Президента Владимира Зеленского с требованием привлечь к уголовной ответственности бывшего Президента Петра Порошенко, бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") и бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко по делу о коррупции в "Центрэнерго" и облэнерго.

НАБУ открыло дело о возможной служебной халатности Порошенко.

 

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