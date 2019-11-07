В останній робочий день тижня Україну заллють дощі, вночі місцями похолодає до +1

В той час, як погода в листопаді встановила в Києві вже другий "теплий" рекорд за тиждень, 8 листопада, в столиці буде хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, зранку можливий туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +11...+13 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +9...+15 градусів. У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень дощ, температура вночі +1...+6 градусів, удень +6...+11 градусів. У Моршині місцями невеликий дощ, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +10...+12 градусів. У Трускавці місцями невеликий дощ, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +10...+12 градусів. У Сваляві вночі без істотних опадів, вдень дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +11...+13 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вночі в Харківській області невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +15...+20 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, середні температури по всьому світу в жовтні 2019 року були найвищими за всю історію спостережень за цей місяць.

Також синоптики традиційно прогнозують рекордні морози і аномальні снігопади взимку. Раніше синоптики дали прогноз погоди на весь листопад з морозами і снігопадами.