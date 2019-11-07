Вартість київських новобудов в жовтні практично не змінилася

У жовтні порівняно з вереснем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва знизилася на 0,2%, або на 43 гривні, до 27 021 гривень/кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

З початку року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 9,9%, порівняно з жовтнем 2018 року - на 8,1%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в жовтні в порівнянні з вереснем середня ціна зросла на 0,4% до 20 875 гривень/кв. м, комфорт-класу - знизилася на 0,6% до 24 020 гривень/кв. м.

В бізнес-класі ціна зросла на 1,5% до 38 912 гривень/кв. м, а в преміум-класі - знизилася на 0,5% до 58 883 гривень/кв. м.

Також повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 18% від загальної кількості, у Печерському та Шевченківському районах - по 14%, у Солом'янському та Дарницькому – 12%.

Менша кількість новобудов пропонувалася у Деснянському і Святошинському районах – по 7%, у Дніпровському і Подільському - 6%, в Оболонському - 4%.

У жовтні були розпочаті або відновлені продажі квартир в 12 житлових комплексах.

Припинені або призупинені продажі в 2 об'єктах.

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