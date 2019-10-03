За 9 месяцев цены на новое жилье в Киеве выросли на 10,1%

В сентябре по сравнению с августом средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 2,9%, или на 766 гривен, до 27 064 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

С начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 10,1%, по сравнению с августом 2018 года - на 8,7%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в сентябре по сравнению с августом средняя цена выросла на 2,6% до 20 787 гривен/кв. м, комфорт-класса - на 0,2% до 24 162 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена снизилась на 0,2% до 38 343 гривен/кв. м, а в премиум-классе - выросла на 1,6% до 58 170 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 19% от общего количества, в Печерском и Шевченковском районах - по 14%, в Соломенском и Дарницком – по 12%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Деснянском районе – 7%, в Днепровском, Подольском и Святошинском районах - по 6%, в Оболонском - 4%.

В сентябре были начаты или восстановлены продажи квартир в 3 жилкомплексах.

Приостановлены или прекращены продажи в 9 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, копить на новую квартиру лучше в гривне.

В 1 полугодии в Украине было введено в эксплуатацию около 5 млрд кв. м жилья.