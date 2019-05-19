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19 мая 2019, воскресенье, 08:00 2266
Экономика 2019-05-19T10:00:02+03:00
Українські Новини
Жилье в процессе строительства: как определить законность стройки при покупке

Жилье в процессе строительства: как определить законность стройки при покупке

Новостройки. Фото: hyser
Новостройки. Фото: hyser

Чтобы не попасть на мошенников при покупке жилья в доме, который находится в процессе строительства, в первую очередь нужно убедиться, что застройщик надежный.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил риелтор Родион Сороковой.

"В новом доме главные критерии - выбрать надежного застройщика, посмотреть, сколько домов он уже сдал, были ли сданы уже дома в этом ЖК, и тогда можно спокойно и смело покупать", - рассказал Сороковой.

Также эксперт посоветовал обращаться к профессионалам при покупке недвижимости, потому что только специалист сможет оценить законность сделки и всех документов.

Раньше Українські Новини писали, в каких районах строятся дешевые квартиры и как не попасть на мошенников при покупке жилья.

Также эксперт рассказал, как изменятся цены на жилье в Киеве до конца года.

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