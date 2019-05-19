Жилье в процессе строительства: как определить законность стройки при покупке

Чтобы не попасть на мошенников при покупке жилья в доме, который находится в процессе строительства, в первую очередь нужно убедиться, что застройщик надежный.\r\nОб этом в интервью Українським Новинам сообщил риелтор Родион Сороковой.\r\n"В новом доме главные критерии - выбрать надежного застройщика, посмотреть, сколько домов он уже сдал, были ли сданы уже дома в этом ЖК, и тогда можно спокойно и смело покупать", - рассказал Сороковой.\r\nТакже эксперт посоветовал обращаться к профессионалам при покупке недвижимости, потому что только специалист сможет оценить законность сделки и всех документов.\r\nРаньше Українські Новини писали, в каких районах строятся дешевые квартиры и как не попасть на мошенников при покупке жилья.\r\n\r\nТакже эксперт рассказал, как изменятся цены на жилье в Киеве до конца года.\r\n