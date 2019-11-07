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07 листопада 2019, четвер, 09:52 13
Силові структури 2019-11-07T16:45:06+02:00
Українські Новини
Загострення в зоні ООС: за добу осколками поранені четверо воїнів ЗСУ

Загострення в зоні ООС: за добу осколками поранені четверо воїнів ЗСУ

ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
ООС. Фото: Штаб ООС Facebook
ООС. Фото: Штаб ООС Facebook

В той час, як розведення військ в Петровському перенесли, бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 6 листопада, 4 українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 5 обстрілів біля Пісків, Водяного і Тарамчука. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 5 раз обстріляв позиції ООС біля Травневого, Зайцевого, Кримського, Новотошківського та Луганської.

6 листопада осколкові поранення отримали 4 військовослужбовців збройних сил.З початку поточної доби бойовики здійснили 2 обстрілу.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики влаштували потужний півгодинний обстріл Кримського. Раніше двоє українських військових були поранені бойовиками на Донбасі.

Тим часом командування операції заявило, що в жовтні на Донбасі вбито 33 бойовика, 63 поранені.

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