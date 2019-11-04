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04 ноября 2019, понедельник, 16:14 17
Силовые структуры 2019-11-04T16:14:55+02:00
Українські Новини
Разведение войск в Петровском перенесли: названа новая дата

Разведение войск в Петровском перенесли: названа новая дата

Разведение войск, Петровское
Разведение сил. Фото: capital.ua
Разведение сил. Фото: capital.ua

Разведение сил и средств в Петровском Донецкой области может начаться 8 ноября. Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко в понедельник, 4 октября.

"Мы уже направили письмо в ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября - фактически разводимся, если не будет нарушен режим тишины", - отметил Кравченко.

В то же время глава украинской стороны СЦКК Александр Борщевский подчеркнул, что крайние обстрелы были 30 октября, поэтому 7 ноября миссия ОБСЕ должна верифицировать прекращение огня, после чего 8 ноября в 12:00 начнется разведение.

Ранее ожидалось, что отвод войск в Петровском начнется 4 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, разведение войск в Золотом началось во вторник, 29 октября, и завершилось в пятницу, 1 ноября.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения сил и средств у поселка Петровское Донецкой области, запланированная на 4 ноября, должна быть пересмотрена из-за обстрелов.

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