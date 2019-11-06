Ляшко влаштував бійку з Герусом у Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова

Екс-депутат і лідер Радикальної партії Олег Ляшко влаштував бійку з головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та депутатом від "Слуги народу" Андрієм Герусом, захищаючи таким чином бізнес Ріната Ахметова. Ляшко всіляко ображав Геруса і порвав депутату сорочку.

Про це Герус повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, опублікувавши своє фото в порваному одязі.

"Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма О.Ляшко мене очікував у аеропорту Бориспіль, щоб влаштувати шоу-провокацію. Знижена на 15% ціна електроенергії та повна готовність до зими ніяк не влаштовує "немонополіста" і вони вдаються до все більш витончених способів, як вести свій бізнес", - розповів Герус.

За словами депутата, претензія лідера Радикальної партії стосувалася імпорту електроенергії.

"Все нормально, постраждала тільки сорочка. Такі видатні результати це спільна робота Олега Ляшко та його охоронця. Без свого охоронця він не хотів спілкуватися", - розповів Герус.

Він додав, що вважає Ляшка найбільш продажними (екс) політиком і що у "немонополіста", схоже, "зовсім поїхав дах, раз дійшов до такого дна".

У свою чергу, Ляшко не став відхрещуватися від інциденту, а навпаки, розповів свою версію того, що сталося, і навіть опублікував відео.

"Сьогодні випадково побачив у ЗОДі (зал офіційних делегацій, - ред.) "слугу народу" Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли в російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не поділася - через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора", - заявив Ляшко, таким чином звинувативши самого Геруса в нападі.

Екс-депутат заявив, що "ця зрада повинна бути розслідувана і покарана".

Ще одне відео інциденту опублікував голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков. На ролику видно, як Ляшко без зупину ображає Геруса, називає його зрадником, шле на х.. й, штовхаючи і хапаючи його за комір, влаштовує бійку. При цьому екс-депутат не дає Герусу вставити і слова, а на його спроби відповісти ніяк не реагує.

Як повідомляли Українські Новини, Мосійчук побився з Ляшком і вдарив його палицею по лобі перед відходом з "радикалів". Також Ляшко намагався прорватися на консультації Зеленського, ведучи трансляцію на Фейсбук. Раніше Вілкул і Ляшко влаштували розбірки у Раді через мову.

Тим часом Герус заявив, що міняти "зелений" тариф не планують, а російської електроенергії в Україні лише 1%.