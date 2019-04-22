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22 апреля 2019, понедельник, 17:15 682
Верховная Рада и партии 2019-04-22T17:16:19+03:00
Українські Новини
Чемодан, вокзал, знаешь куда: Вилкул и Ляшко устроили разборки в Раде из-за языка

Чемодан, вокзал, знаешь куда: Вилкул и Ляшко устроили разборки в Раде из-за языка

Лидер парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко поскандалил с заместителем председателя фракции "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом на согласительном совете Верховной Рады.

Конфликт возник в ходе обсуждения закона о функционировании украинского языка как государственного, пишет "Страна".

Ляшко постребовал, чтобы Вилкул говорил на украинском языке. "Вилкул, если тебе не нравится говорить на украинском языке - чемодан, вокзал, знаешь куда. На украинском языке надо говорить. На украинском языке", - заявил он.

Вилкул, в свою очередь, обвинил Ляшко в клоунаде. Ляшко в ответ потребовал прекратить раскалывать Украину вопросом языка. "Любой чиновник, президент, депутаты, кто угодно - должны знать и любить самый лучший украинский язык. Вам мешает язык? Вы мне мешаете!", - высказался он.

Отметим, что и Олега Ляшко, и Александра Вилкула в СМИ связывают с препринимателем Ринатом Ахметовым. В этом контексте их перепалка на согласительном совете выглядит весьма примечательно.

Как сообщали Українські Новини, штаб Зеленского предлагает свой вариант развития украинского языка.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении подписать закон об украинском языке в случае принятия его Верховной Радой.

21 апреля Владимир Зеленский заявил о намерении защищать украинский язык.

Больше новостей о: Русский язык Языковой вопрос Украинский язык Олег Ляшко Александр Вилкул

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