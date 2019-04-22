Чемодан, вокзал, знаешь куда: Вилкул и Ляшко устроили разборки в Раде из-за языка

Лидер парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко поскандалил с заместителем председателя фракции "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом на согласительном совете Верховной Рады.

Конфликт возник в ходе обсуждения закона о функционировании украинского языка как государственного, пишет "Страна".

Ляшко постребовал, чтобы Вилкул говорил на украинском языке. "Вилкул, если тебе не нравится говорить на украинском языке - чемодан, вокзал, знаешь куда. На украинском языке надо говорить. На украинском языке", - заявил он.

Вилкул, в свою очередь, обвинил Ляшко в клоунаде. Ляшко в ответ потребовал прекратить раскалывать Украину вопросом языка. "Любой чиновник, президент, депутаты, кто угодно - должны знать и любить самый лучший украинский язык. Вам мешает язык? Вы мне мешаете!", - высказался он.

Отметим, что и Олега Ляшко, и Александра Вилкула в СМИ связывают с препринимателем Ринатом Ахметовым. В этом контексте их перепалка на согласительном совете выглядит весьма примечательно.

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