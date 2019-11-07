Пенсії зростуть у 2020 році: наскільки істотно зміняться виплати

Підвищення пенсій у 2020 році очікується, однак несуттєве, про що заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. При цьому доктор економічних наук Олексій Плотніков уточнив, що максимум, на який можуть розраховувати пенсіонери наступного року - це індексація на рівень інфляції, повідомляє "Сьогодні".

"Найкраще, що може зробити цей уряд, – індексувати пенсії на рівень інфляції. Тоді просто не знецінюватимуться пенсії. У гіршому випадку їх підвищуватимуть на незначну суму, що, з урахуванням зростання інфляції, підвищення тарифів, призведе до знецінення пенсій громадян", – розповів Плотніков.

На практиці підвищення пенсійних виплат відбуватиметься раз на квартал, однак багатшими одержувачі не стануть, вважає економіст.

"Раз на квартал підвищуватимуть пенсію, але з урахуванням 10% інфляції на рік, наприкінці року з'ясується, що якраз на 10% пенсії зросли, що відповідало інфляції", – зазначив Плотніков.

На його думку, проект держбюджету на 2020 рік і в цілому не можна назвати "соціальним".

"Не бачу ніяких соціальних спрямувань, особливо в бік пенсіонерів... Там і скорочення загального обсягу субсидій порівняно з цим роком, і незрозуміле фінансування доплат вчителям, вихователям дитсадків. У мене з точки зору соціальної орієнтації надії невеликі", – резюмував економіст.

Як повідомляли Українські Новини, пенсії "перевалили" за 10 тисяч гривень. Також Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за листопад.

Тим часом Гончарук заявив, що обіцяного підвищення зарплат для вчителів не буде.