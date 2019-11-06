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  • Товсту кішку Шлакоблок все-таки змусили зайнятися спортом: реакція тварини безцінна
06 листопада 2019, середа, 20:04 7
Життя 2019-11-06T22:15:02+02:00
Українські Новини
Товсту кішку Шлакоблок все-таки змусили зайнятися спортом: реакція тварини безцінна

Товсту кішку Шлакоблок все-таки змусили зайнятися спортом: реакція тварини безцінна

Кішка, ожиріння, Товста кішка, Шлакоблок

Товсту кішку Шлакоблок, яка не захотіла займатися на тренажері, таки змусили зайнятися спортом. Відео незадоволеної кішки, яка йде по біговій доріжці, опублікували на YouTube-каналі власники тварини.

"Як багато з вас знають, минулого тижня Шлакоблок залишили у ветеринарній лікарні. Домашню тварину з такою надмірною вагою важливо годувати за рецептом кормом для схуднення, оскільки він збалансований з точки зору харчування, щоб уникнути суттєвої нестачі поживних речовин, яка може виникнути в програмі схуднення", - підписали відео.

Також, власники відповіли, чому кішку змусили ходити на підводній біговій доріжці.

"Шлакоблок має артрит в декількох суглобах і носить зайві 10 фунтів ваги. Вода забезпечує знижене вагове навантаження, що збільшує функціональне використання кінцівок без помітного навантаження на вагу і, як наслідок, дискомфорту для суглобів. Вона все ще перебуває в процесі адаптації до цієї біговій доріжці, і рівень води нижче, ніж ми хотіли б, це для того, щоб вона могла звикнути до цього процесу".

Кішку все таки поставили на бігову доріжку, на цей раз притримуючи руками зі словами: "Ти зможеш!". Як Шлакоблок відноситься до цих занять, можна побачити за виразом її мордочки.



Як повідомляли Українські Новини, у Нью-Йорку чорний кіт вибіг на поле і перервав матч з американського футболу.

А в Москві господар вдарив поліцейського кішкою і тепер йому загрожує п'ять років в'язниці.

Крім того, кіт після ночі з п'ятьма кішками потрапив під крапельницю.

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