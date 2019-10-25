Очень толстую кошку отвели заниматься спортом, но она воспользовалась тренажером иначе

Шлакоблок (или Cinderblock) - кошка из города Беллингхэм, штат Вашингтон. Животное страдает от ожирения и проходит специальную программу по сбросу веса в местной ветеринарной клинике, сообщает Тjournal со ссылкой на Metro.

Ветеринар рассказал, что в первую очередь выбрал для кошки универсальное упражнение - специальную беговую дорожку, заполненную водой. Так снимается часть нагрузки с ног животного, что делает тренировку дольше и эффективнее. Первое занятие было вводным, чтобы кот почувствовал тренажер.

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Но Шлакоблок не выразила особого желания заниматься спортом. Животное быстро поняло, что можно занять угол, где тренажер не движется, и просто лениво передвигать одной лапой. Хозяева кошки засняли эту "тренировку" на видео. Ролик с Шлакоблоком разошелся в соцсетях и на Reddit.

За прогрессом кошки можно наблюдать в Instagram клиники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Cinder sure enjoys her scritches #fabulousfeline Публикация от Northshore Veterinary Hospital (@northshore_vet) 23 Окт 2019 в 4:03 PDT

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