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  • Очень толстую кошку отвели заниматься спортом, но она воспользовалась тренажером иначе
25 октября 2019, пятница, 14:38 4118
Lifestyle 2019-10-25T14:54:01+03:00
Українські Новини
Очень толстую кошку отвели заниматься спортом, но она воспользовалась тренажером иначе

Очень толстую кошку отвели заниматься спортом, но она воспользовалась тренажером иначе

Животное, Похудение, Ожирение, Кошка

Шлакоблок (или Cinderblock) - кошка из города Беллингхэм, штат Вашингтон. Животное страдает от ожирения и проходит специальную программу по сбросу веса в местной ветеринарной клинике, сообщает Тjournal со ссылкой на Metro.

Ветеринар рассказал, что в первую очередь выбрал для кошки универсальное упражнение - специальную беговую дорожку, заполненную водой. Так снимается часть нагрузки с ног животного, что делает тренировку дольше и эффективнее. Первое занятие было вводным, чтобы кот почувствовал тренажер.

Но Шлакоблок не выразила особого желания заниматься спортом. Животное быстро поняло, что можно занять угол, где тренажер не движется, и просто лениво передвигать одной лапой. Хозяева кошки засняли эту "тренировку" на видео. Ролик с Шлакоблоком разошелся в соцсетях и на Reddit. 

За прогрессом кошки можно наблюдать в Instagram клиники.

 
 
 
 
 
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Cinder on the move! #petobesity #felinemedicine #controlledweightloss

Публикация от Northshore Veterinary Hospital (@northshore_vet)

 
 
 
 
 
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Ms Cinder is exhausted after her 1 minute work out #waytogo #yougotthis

Публикация от Northshore Veterinary Hospital (@northshore_vet)

 
 
 
 
 
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Cinder sure enjoys her scritches #fabulousfeline

Публикация от Northshore Veterinary Hospital (@northshore_vet)

Как сообщали Українські Новини, в Стамбуле кошка, охраняющая супермаркет от мужчин и собак, стала звездой соцсетей. Также кошка легендарного Лагерфельда может унаследовать его огромное состояние.

Тем временем в США большая пушистая кошка полностью замерзла, но смогла выжить.

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