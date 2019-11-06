підписатися на розсилку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
06 листопада 2019, середа, 19:45 3
Силові структури 2019-11-06T19:54:56+02:00
Українські Новини
За п'ять обстрілів бойовики поранили чотирьох українських військових

За п'ять обстрілів бойовики поранили чотирьох українських військових

Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі, Поранені військові, обстріли бойовиків
ООС.
ООС.

Після того як на Донбасі бойовики стріляли з кулеметів і гранатометів, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в середу, 6 листопада, 4 українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених "мінських домовленостей" мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 3 рази обстріляв позиції ООС біля Травневого, Зайцевого і Кримського. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 2 обстрілу біля Пісків і Водяного.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Також триває технічне обстеження, розмінування доріг і узбіч, очищення місцевості, забрудненої вибухонебезпечними предметами.

Українська сторона готується до розведення сил і засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петровське).

Як повідомляли Українські Новини, бойовики влаштували потужний півгодинний обстріл Кримського. Раніше двоє українських військових були поранені бойовиками на Донбасі.

Тим часом командування операції заявило, що в жовтні на Донбасі вбито 33 бойовика, 63 поранені.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі обстріли на Донбасі Поранені військові обстріли бойовиків

Архів
Новини
За п'ять обстрілів бойовики поранили чотирьох українських військових 19:45
Кабмін створив Нацкомісію зі стандартів державної мови 19:38
Ярославський - Зеленському про допомогу "Укроборонпрому": Мене не треба збирати, я вже зібрався 19:37
В "Укренерго" наголосили, що не відключали українські електростанції, а обмежували їхній виробіток 19:22
MARUV. Фото: maruvofficial/Instagram
Навчіться читати: MARUV обурилася перекручуванням фактів про її нагороду від MTV Russia 19:15
більше новин
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Борис Ложкін. Фото: Борис Ложкін/Facebook
"Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін 12:07
Через спробу встановлення фіксованої маржі на продаж сигарет держбюджет зазнає мільярдних збитків, - ЗМІ 10:45
П'яти топ-чиновникам Міноборони ДБР повідомило про підозру 16:44
Арахамію підозрюють в лобіюванні азартного бізнесу в інтересах росіян, - ЗМІ 12:17 Інфографіка
більше новин
Режисер "Слуги народу" Кірющенко хоче очолити Держкіно 14:07
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Милованов зізнався, що голосував за Порошенка 12:48
Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки 13:39 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok