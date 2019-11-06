За п'ять обстрілів бойовики поранили чотирьох українських військових

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених "мінських домовленостей" мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 3 рази обстріляв позиції ООС біля Травневого, Зайцевого і Кримського. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 2 обстрілу біля Пісків і Водяного.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Також триває технічне обстеження, розмінування доріг і узбіч, очищення місцевості, забрудненої вибухонебезпечними предметами.

Українська сторона готується до розведення сил і засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петровське).

Як повідомляли Українські Новини, бойовики влаштували потужний півгодинний обстріл Кримського. Раніше двоє українських військових були поранені бойовиками на Донбасі.

Тим часом командування операції заявило, що в жовтні на Донбасі вбито 33 бойовика, 63 поранені.