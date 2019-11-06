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06 листопада 2019, середа, 16:34 11
Силові структури 2019-11-06T17:45:01+02:00
Українські Новини
Рятувальники помилилися в оголошенні і скасували тендер на закупівлю літака

Рятувальники помилилися в оголошенні і скасували тендер на закупівлю літака

Тендер, Prozorro, Рятувальники, ДСНС України
ДСНС. Фото: ДСНС
ДСНС. Фото: ДСНС

Спеціальний авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної служби з надзвичайних ситуацій скасував тендер на закупівлю пожежного літака Ан-32П з очікуваною вартістю 500 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з ними, тендер було скасовано у зв'язку з допущенням помилки в оголошенні. Сама помилка не уточнюється.

Передбачалося, що літак повинен мати термін служби не менше ніж 16 тис. годин або 8 тис. польотів, з них 4 тис. польотів на пожежогасіння (20 років).

Термін поставки - до 8 липня 2020 року. 13 вересня ДСНС оголосила інший тендер на закупівлю пожежного літака Ан-32П за 500 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області розмістили туристичні вказівники з помилками, на які виділили півмільйона. Також у Чернігівській області відділ освіти купив через Prozorro півкілограма лука.

Тим часом акціонерне товариство "Укрзалізниця" передумала купувати рушники і вишиванки.

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