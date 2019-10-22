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22 октября 2019, вторник, 19:18 39
Общество 2019-10-22T19:24:45+03:00
Українські Новини
В Черниговской области отдел образования купил через Prozorro полкилограмма лука

В Черниговской области отдел образования купил через Prozorro полкилограмма лука

Тендер, Лук, Нежин, Prozorro
Лук. Фото: pixabay
Лук. Фото: pixabay

В Черниговской области отдел образования Нежинской районной государственной администрации провел тендер на приобретение 0,5 кг лука, цена которого за неделю подскочила, купив его у победителя торгов за 5 гривен.

Соответствующие сведения размещены в системе Prozorro, пишет Hromadske.

Отмечается, что лук купили для нужд одной из школ в селе Безугловка, Нежинского района. Доставить лук на 22%, победитель торгов должен до 31 октября. Профинансировали покупку лука из специального фонда.

Отметим, что отдел образования Нежинского района ранее проводил тендеры на покупку 1,25 кг гречки за 26 грн ($1,04), 3,5 булки за 45,5 грн ($1,8) и 1,28 кг масла за 134,4 грн ($5,35). Победителем всех вышеупомянутых тендеров было одно и то же лицо — Валентина Кулик.

Параллельно Нежинский отдел образования объявил тендер на тепломодернизацию Безугловской школы на 6,4 млн грн ($240 тыс.).

Как сообщали Українські Новини, стоимость лука за год взлетела на 350%.

Тем временем Европа активно закупала украинский лук летом из-за аномальной жары.

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