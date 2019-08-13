подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 августа 2019, вторник, 17:51 16
Силовые структуры 2019-08-13T18:15:01+03:00
Українські Новини
ГосЧС хочет купить пожарный самолет за полмиллиарда гривен

ГосЧС хочет купить пожарный самолет за полмиллиарда гривен

Специальный авиационный отряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям объявил тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П ожидаемой стоимостью 500 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно им, самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов, из них 4 тыс. полетов на пожаротушение (20 лет).

Также самолет должен быть оборудован узлами под монтаж санитарного оборудования для перевозки больных (раненых) в количестве 24 человек.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 13 сентября, аукцион состоится 21 октября.

Срок поставки - до 8 июня 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований хочет потратить на телесуфлер 56 тысяч гривен.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 95 комплектов наушников для стрельбы за 228 тыс. гривен.

Также в марте 2 компании выиграли тендер Министерства обороны на поставку 27,7 тыс. тонн топлива за 797,647 млн гривен.

Больше новостей о: Тендер ГосЧС пожарный самолет Ан-32П

Архив
Новости
Новые локации для киевлян и туристов: Кличко показал строительство лестницы к Аллее художников и Владимирской горке 18:22
В Днипре компания мужчин обстреляла автомобиль 18:00
ГосЧС хочет купить пожарный самолет за полмиллиарда гривен 17:51
Система питания военных по аутсортингу предусматривает четкие нормы питания в отличие от новой системы, - представитель истца Беликов 17:30
НБУ подал встречный иск против Коломойского 17:23
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
больше новостей
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Больше 25 тыс. украинцев требуют от Зеленского отмены финансирования партий из госбюджета 14:16
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok