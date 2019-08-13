ГосЧС хочет купить пожарный самолет за полмиллиарда гривен

Специальный авиационный отряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям объявил тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П ожидаемой стоимостью 500 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно им, самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов, из них 4 тыс. полетов на пожаротушение (20 лет).

Также самолет должен быть оборудован узлами под монтаж санитарного оборудования для перевозки больных (раненых) в количестве 24 человек.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 13 сентября, аукцион состоится 21 октября.

Срок поставки - до 8 июня 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований хочет потратить на телесуфлер 56 тысяч гривен.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 95 комплектов наушников для стрельбы за 228 тыс. гривен.

Также в марте 2 компании выиграли тендер Министерства обороны на поставку 27,7 тыс. тонн топлива за 797,647 млн гривен.