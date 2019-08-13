ГосЧС хочет купить пожарный самолет за полмиллиарда гривен

Специальный авиационный отряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям объявил тендер на закупку пожарного самолета Ан-32П ожидаемой стоимостью 500 млн гривен.\r\nОб этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов, из них 4 тыс. полетов на пожаротушение (20 лет).\r\nТакже самолет должен быть оборудован узлами под монтаж санитарного оборудования для перевозки больных (раненых) в количестве 24 человек.\r\nКонечный срок подачи тендерных предложений - 13 сентября, аукцион состоится 21 октября.\r\nСрок поставки - до 8 июня 2020 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований хочет потратить на телесуфлер 56 тысяч гривен.\r\nТем временем Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 95 комплектов наушников для стрельбы за 228 тыс. гривен.\r\nТакже в марте 2 компании выиграли тендер Министерства обороны на поставку 27,7 тыс. тонн топлива за 797,647 млн гривен.