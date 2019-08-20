"Укрзализныця" передумала покупать полотенца и вышиванки

Акционерное общество "Укрзализнця" разорвало договоры о закупке сувенирной продукции и намерено провести служебную проверку закупок своего филиала "Центр сервисного обеспечения".

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Договоры поставки сувенирной продукции - льняных рушников и женских и мужских рубашек с вышивкой ручной работы - расторгнуты по взаимному согласию сторон", - говорится в нем.

Согласно сообщению, закупка этой сувенирной продукции была признана нецелесообразной.

Также сообщается, что по поручению председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова департамент безопасности совместно с департаментом внутреннего аудита осуществляют служебную проверку закупок Центра сервисного обеспечения АО "Укрзализныця", которые в последнее время вызвали большой резонанс в СМИ.

"Укрзализныця" намерена сообщить общественности о результатах проверки. В ближайшее время также начнется комплексный аудит всех процедур закупок акционерного общества.

Как сообщали Українськi Новини, фирма, вышиванки которой должна были закупить "Укрзализныця", не заключала договоров на поставку.