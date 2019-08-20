"Укрзализныця" передумала покупать полотенца и вышиванки

Акционерное общество "Укрзализнця" разорвало договоры о закупке сувенирной продукции и намерено провести служебную проверку закупок своего филиала "Центр сервисного обеспечения".\r\nОб этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.\r\n"Договоры поставки сувенирной продукции - льняных рушников и женских и мужских рубашек с вышивкой ручной работы - расторгнуты по взаимному согласию сторон", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, закупка этой сувенирной продукции была признана нецелесообразной.\r\nТакже сообщается, что по поручению председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова департамент безопасности совместно с департаментом внутреннего аудита осуществляют служебную проверку закупок Центра сервисного обеспечения АО "Укрзализныця", которые в последнее время вызвали большой резонанс в СМИ.\r\n"Укрзализныця" намерена сообщить общественности о результатах проверки. В ближайшее время также начнется комплексный аудит всех процедур закупок акционерного общества.\r\nКак сообщали Українськi Новини, фирма, вышиванки которой должна были закупить "Укрзализныця", не заключала договоров на поставку.